André Villas-Boas, presidente do FC Porto, não voltará a depor no âmbito do processo da Operação Pretoriano.

No término da 10.ª sessão do julgamento, no Tribunal de São João Novo, no Porto, a presidente do coletivo de juízes, Ana Dias Costa, considerou que o líder dos dragões, testemunha no processo, não precisa de prestar esclarecimentos adicionais.

Esta decisão surgiu na sequência do pedido da defesa do arguido Fernando Saul, que entrou com um requerimento para confrontar Villas-Boas com um vídeo que foi junto aos autos. No vídeo, o presidente do FC Porto, alegadamente, instruía associados a passarem cartões de sócio, caso não pudessem dirigir-se às urnas, para votar nas eleições que acabaria por vencer, numa disputa com Pinto da Costa.