O futebolista polaco Oskar Pietuszewski já está com o plantel do FC Porto no estágio que decorre desde terça-feira no Algarve e que termina esta sexta-feira, dia de jogo particular ante o Farense, mas ainda não pode treinar nem jogar pelos dragões.

Por ser menor de idade – Pietuszewski tem 17 anos – o mais recente reforço do FC Porto ainda aguarda a conclusão do processo de transferência junto da FIFA.

Trata-se de um caso mais demorado e exigente devido à idade do atleta e, nesta altura, depois de tratada toda a documentação específica necessária junto da FIFA, os azuis e brancos esperam o aval da entidade para que o compatriota de Bednarek e Kiwior possa trabalhar às ordens do treinador Francesco Farioli.

Ao que o Maisfutebol apurou, é expectável que a situação seja resolvida em breve, podendo demorar cerca de dez dias. Até agora, enquanto espera para trabalhar junto dos novos colegas (e sendo impedimento certo no jogo-treino com o Farense), o ex-jogador do Jagiellonia mantém-se motivado e «feliz» pelo novo passo desportivo na carreira.

Sendo menor, o contrato de trabalho desportivo de Pietuszewski não pode ter duração superior a três épocas desportivas. Ora, precisamente, o FC Porto tem vinculado o jovem polaco até janeiro de 2029.

Na quarta-feira, em declarações ao portal polaco Meczyki, o representante de Pietuszewski já tinha referido que a conclusão da transferência ainda poderia demorar «duas a três semanas».

«O Oskar é menor de idade, por isso a transferência ainda precisa de ser aprovada pela FIFA. Temos de aceitar que teremos de esperar um pouco para a sua estreia», disse Mariusz Piekarski, em alusão à possibilidade de Pietuszewski já poder ou não ser opção ante o Benfica.

Os dragões preparam o clássico dos quartos de final da Taça de Portugal, num jogo que está agendado para a próxima quarta-feira, dia 14, no Estádio do Dragão, a partir das 20h45.