Oskar Pietuszewski, o mais recente reforço do FC Porto, vai estar às ordens de Francesco Farioli já esta quarta-feira.

O extremo polaco de 17 anos tem voo marcado para as 14h30, segundo apurou o Maisfutebol, e após uma viagem de cerca de uma hora entre o Porto e Faro vai juntar-se durante a tarde à comitiva portista, que até sexta-feira cumpre um estágio de cinco dias na Quinta do Lago (Almancil), no Algarve.

Pietuszewski foi anunciado esta quarta-feira como reforço dos dragões, assinando um contrato até 5 de janeiro de 2029, o máximo permitido (três anos) a um jogador menor de idade.

O FC Porto paga pela contratação da promessa polaca um valor global de 10 milhões ao Jagiellonia Bialystok, que reserva 10 por cento das mais valias de uma futura venda.