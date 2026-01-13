O polaco Oskar Pietuszewski foi novidade no treino desta terça-feira do FC Porto, na véspera do jogo ante o Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal.

O recente reforço do FC Porto já foi opção para o treinador Francesco Farioli no Olival, depois de ter sido aprovada, por parte da FIFA, a documentação associada ao processo de transferência para os azuis e brancos, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

Baixas para Farioli foram Francisco Moura – que falha o clássico, tal como Farioli confirmou em conferência de imprensa – e Nehuén Pérez e Luuk de Jong. O lateral-esquerdo português fez tratamento e treino condicionado. Já o central argentino realizou tratamento e trabalho de ginásio e o avançado neerlandês fez tratamento.

O FC Porto-Benfica está agendado para as 20h45 de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.