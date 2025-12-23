O FC Porto está interessado na contratação do jovem extremo polaco Oskar Pietuszewski, de 17 anos, que pertence ao Jagiellonia, da Polónia.

O Maisfutebol apurou que as primeiras exigências do emblema polaco, na ordem dos 10 milhões de euros, estão fora das cogitaçções pela SAD dos dragões. Entretanto, as conversas entre as duas partes continuam.

A informação do interesse azul e branco em Pietuszewski foi publicada inicialmente pelo portal polaco Meczyki e confirmada pelo nosso jornal.

Depois de assegurar a chegada do experiente central brasileiro Thiago Silva, o FC Porto trabalha, após a lesão do neerlandês Luuk de Jong, com a prioridade de contratar um avançado móvel, que possa fazer a ala e também a área. Porém, o emblema portista está aberto, a depender das condições de negócio, de avançar também por um extremo puro.

Internacional polaco sub-17, Oskar Pietuszewski é visto como «oportunidade de mercado». Estreou-se na equipa principal do Jagiellonia na temporada passada e, ao todo, tem 54 jogos, quatro golos e duas assistências.