Robert Lewandowski, capitão da Polónia, falou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, sobre a estreia mais recente na convocatória polaca, o jovem jogador do FC Porto, Oskar Pietuszewski.

«Está claro que o Oskar tem um grande futuro pela frente. Um jogador extraordinário que pode entrar e mostrar as suas habilidades. Quanto mais jovens talentos, maiores as chances de que joguem em clubes mais fortes e mostrem o que valem», disse Lewandowski, em elogios ao jovem extremo.

«Se ele precisar de conselhos, ficarei feliz, vou tentar passar-lhe alguns. Toda a gente que entra na equipa pode contar com o meu apoio», afirmou ainda o avançado do Barcelona.

Lewandowski pediu também «calma» com a evolução de Pietuszewski.

«O Oskar tem 17 anos. 17/18 anos e 20/21 anos no futebol é uma grande diferença, mesmo na vida privada, não só no futebol. Na minha opinião, também temos de proteger o Oskar. O mundo mudou, não é como há 15 anos, quando não havia redes sociais, comentários de um dia para o outro, em que um dia estás no topo e no outro no chão. Costumávamos esperar por um jornal, mas hoje essa curva emocional está num nível muito alto. Isso pode ajudar estes jovens no curto prazo e prejudicá-los a longo prazo. Não apenas no sentido estritamente futebolístico, mas também como pessoa, em preparação para a vida real.»

O jogador de 17 anos, que foi reforço de inverno, está em ótima forma ao serviço dos dragões, contando com três golos e duas assistências nos dez jogos disputados desde janeiro.

O jovem extremo pode fazer a estreia absoluta pela seleção polaca, já neste play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, onde a Polónia tem pela frente a Albânia, em jogo marcado para dia 26 de março, às 19h45.