OFICIAL: Oskar Pietuszewski renova com o FC Porto até 2031
Avançado polaco tinha um contrato com os azuis e brancos válido até 2029, prolongando-o assim por mais duas épocas
O FC Porto oficializou, esta quinta-feira, a renovação com Oskar Pietuszewski até junho de 2031.
Através de um comunicado, os azuis e brancos anunciaram o novo vínculo do avançado polaco, que prolonga assim por mais duas temporadas o contrato com o clube, sendo que a ligação era válida até 2029.
Contratado ao Jagiellonia Bialystok no mercado de inverno, Pietuszewski somou um total de três golos e duas assistências nos 18 jogos que realizou pela equipa principal do FC Porto.
O jovem extremo internacional polaco, que completou 18 anos a 20 de maio, revelou-se decisivo para a conquista do título de campeão nacional pelos dragões, ganhando a titularidade na equipa de Francesco Farioli.
