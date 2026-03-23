Pietuszewski e a chamada à seleção: «Há alguns anos nem sequer imaginaria»
Jovem extremo do FC Porto foi convocado pela primeira vez pela Polónia
Jovem extremo do FC Porto foi convocado pela primeira vez pela Polónia
Oskar Pietuszewski, avançado do FC Porto, foi chamado pela primeira vez à seleção A da Polónia. O extremo de apenas 17 anos poderá, assim, cumprir o sonho de infância.
«Há alguns anos, nem sequer imaginaria que algo assim pudesse acontecer. E agora está a tornar-se realidade. Espero que esta estreia aconteça e que eu realize o meu sonho de infância», referiu em entrevista ao programa Foot Truck.
Pietuszewski tem estado em grande destaque nos dragões. Chegado no mercado de inverno, o internacional sub-21 pela Polónia soma três golos e duas assistências em dez jogos.
Em entrevista, foi também abordado o Europeu de 2016, em que Portugal venceu. O jogador portista afirmou que este foi o primeiro torneio que assistiu com «consciência e emoção».
«Na altura, alcançámos (Polónia) um resultado realmente bom», referiu. A seleção polaca acabou por se eliminada por Portugal nos «quartos» da competição.
Enquanto a estrela da seleção era Robert Lewandowski, Oskar confessou que tinha outro ídolo na mira. Uma defesa que colocou Ronaldo «no bolso».
«É claro que estava o Robert Lewandowski. Mas o Michał Pazdan também me impressionou. Riam-se de que ele tinha enfiado o Cristiano Ronaldo no bolso, foi algo memorável. Ele era uma personalidade incrível para a nossa seleção» concluiu.
Veja a entrevista completa: