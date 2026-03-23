Oskar Pietuszewski, avançado do FC Porto, foi chamado pela primeira vez à seleção A da Polónia. O extremo de apenas 17 anos poderá, assim, cumprir o sonho de infância.

«Há alguns anos, nem sequer imaginaria que algo assim pudesse acontecer. E agora está a tornar-se realidade. Espero que esta estreia aconteça e que eu realize o meu sonho de infância», referiu em entrevista ao programa Foot Truck.

Pietuszewski tem estado em grande destaque nos dragões. Chegado no mercado de inverno, o internacional sub-21 pela Polónia soma três golos e duas assistências em dez jogos.

Em entrevista, foi também abordado o Europeu de 2016, em que Portugal venceu. O jogador portista afirmou que este foi o primeiro torneio que assistiu com «consciência e emoção».

«Na altura, alcançámos (Polónia) um resultado realmente bom», referiu. A seleção polaca acabou por se eliminada por Portugal nos «quartos» da competição.

Enquanto a estrela da seleção era Robert Lewandowski, Oskar confessou que tinha outro ídolo na mira. Uma defesa que colocou Ronaldo «no bolso».

«É claro que estava o Robert Lewandowski. Mas o Michał Pazdan também me impressionou. Riam-se de que ele tinha enfiado o Cristiano Ronaldo no bolso, foi algo memorável. Ele era uma personalidade incrível para a nossa seleção» concluiu.

Veja a entrevista completa: