Oskar Pietuszewski tem encantado o futebol nacional com as cores do FC Porto. O jovem avançado polaco – com apenas 17 anos – conta já com momentos marcantes. Tem, por isso, merecido a aposta de Farioli.

O extremo chegou à cidade Invicta em janeiro, proveniente do Jagiellonia Bialystok, da Polónia. Oskar admitiu que contava com uma lista de opções no mercado de inverno.

«Tínhamos uma lista de opções e fomos fazendo um processo de eliminação para ver onde nos queríamos focar. Tinha de ser a melhor decisão para o meu desenvolvimento e um sítio onde me sentisse seguro», começou por referir em entrevista programa Foot Truck.

E afirmou, ainda, com garantias: «O FC Porto preenchia esses requisitos».

São já três golos e duas assistências em dez jogos pelos dragões. Porém, há um que foi mais marcante, segundo o próprio: o na Luz frente ao Benfica.

«É algo marcante marcar num estádio daqueles contra um adversário tão forte. Mas, ao mesmo tempo, tento manter os pés no chão. É mais um golo, um momento muito bom, mas eu só quero continuar a trabalhar para ter mais números e continuar a evoluir», atirou.

Pietuszewski tem se destacando também pela qualidade técnica. Essa parte do jogo – o drible – sempre esteve presente no jogo do polaco, como confessa.

«Os treinadores que encontrei ao longo do meu percurso tiveram uma grande influência nisso. Nunca tive medo de driblar e foi importante que os treinadores com quem trabalhei não me impedissem de o fazer. Não mataram a minha imaginação», salientou.

Porém, percebe que não é a única opção. «O drible nem sempre é a solução, às vezes é preciso passar a bola e acalmar o jogo. Mas nunca houve uma situação em que eu não tentasse ou não fizesse algo», reforçou.

Houve ainda tempo para o jovem jogador deixar uma palavra sobre dois elementos que vê como líderes. O primeiro é Farioli, que apesar de tenra idade, é um treinador com vasta experiência.

«Apesar de ser muito jovem para treinador, tem uma bagagem de experiência enorme. Ele é não só um excelente treinador, mas também uma excelente pessoa», confessou.

Outra referência do balneário é Bednarek, central polaco que também chegou ao FC Porto na presente temporada. Segundo Oskar, Bednarek tornou-se num verdadeiro líder.

«É enorme. O Jan chegou e integrou-se muito rapidamente no grupo e com o staff. Tornou-se logo um líder, mas um líder positivo. Apoia toda a gente quando as coisas correm mal e diz o que tem a dizer quando é preciso dar um puxão de orelhas», concluiu.