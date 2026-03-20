Pietuszewski junta-se a Kiwior e Bednarek nos convocados da Polónia
Jovem extremo do FC Porto é chamado pela primeira vez à seleção principal
Oskar Pietuszewski foi chamado pela primeira vez à seleção principal da Polónia.
O jovem extremo do FC Porto faz parte das opções do selecionador Jan Urban, que também chamou os centrais Jan Bednarek e Jakub Kiwior para o play-off de acesso ao Mundial 2026. De resto, o FC Porto é o clube mais representado na convocatória.
A Polónia defronta a Albânia a 26 de março (19h45) em Varsóvia e, caso vença, terá pela frente o vencedor da outra meia-final do play-off, que vai opor Ucrânia à Suécia.
Contratado ao Jagiellonia Bialystok no mercado de janeiro, Pietuszewski, de apenas 17 anos, tem conquistado espaço no plantel dos dragões e já leva três golos e uma assistência em nove jogos.
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 pic.twitter.com/sDV6opdRy7— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 20, 2026