Oskar Pietuszewski foi chamado pela primeira vez à seleção principal da Polónia.

O jovem extremo do FC Porto faz parte das opções do selecionador Jan Urban, que também chamou os centrais Jan Bednarek e Jakub Kiwior para o play-off de acesso ao Mundial 2026. De resto, o FC Porto é o clube mais representado na convocatória.

A Polónia defronta a Albânia a 26 de março (19h45) em Varsóvia e, caso vença, terá pela frente o vencedor da outra meia-final do play-off, que vai opor Ucrânia à Suécia.

Contratado ao Jagiellonia Bialystok no mercado de janeiro, Pietuszewski, de apenas 17 anos, tem conquistado espaço no plantel dos dragões e já leva três golos e uma assistência em nove jogos.

