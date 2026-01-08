Oskar Pietuszewski, o mais recente reforço do FC Porto, espera «jogar o máximo de tempo possível, marcar golos, fazer assistências e conquistar o maior número possível de troféus», tal como explicou numa entrevista concedida aos canais do clube.

Contratado ao Jagiellonia Bialystok por 10 milhões de euros, o avançado, de 17 anos, junta-se aos compatriotas Jan Bednarek e Jakub Kiwior no plantel dos dragões.

«Eles já cá estão há algum tempo, sabem como tudo funciona aqui. Vão ser uma grande ajuda para mim, seja para me apresentarem ao grupo ou para conhecer as rotinas a este nível», disse, antes de deixar uma mensagem aos adeptos polacos.

«Estou feliz por me juntar a um clube tão grande. Juntamente com o Jan (Bednarek) e o Jakub (Kiwior), formamos uma equipa polaca. Por isso, torçam por nós. Espero que muita gente passe a apoiar o FC Porto», rematou.

Tido como uma das grandes promessas do futebol polaco, Pietuszewski comprometeu-se até 2029 com os azuis e brancos, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

De recordar que o plantel portista cumpre um pequeno estágio no Algarve, aproveitando o fim de semana de folga motivado pela final four da Taça da Liga.