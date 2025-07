O FC Porto fechou nas últimas horas a transferência em definitivo de Otávio Ataíde para o Paris FC, num negócio que pode atingir até 20 milhões de euros, segundo apurou o Maisfutebol.

Conforme o nosso jornal revelou com exclusividade no dia 7 de julho, o emblema francês, recém-promovido à primeira divisão, vai pagar 17 milhões de euros, com outros três milhões de euros variáveis.

Alvo também dos italianos do Bolonha, que estavam disposto a pagar 16 milhões de euros, o central brasileiro já está autorizado a viajar esta terça-feira para a capital francesa, onde tem à espera um contrato válido por cinco temporadas (até junho de 2030).

Comprado do Famalicão em janeiro de 2023, a troco aproximadamente 12 milhões de euros, Otávio Ataíde, de 23 anos, fez apenas 45 jogos em duas temporadas no FC Porto.