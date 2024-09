O defesa do FC Porto, Otávio Ataíde, recorreu às redes sociais, horas após a vitória por 2-1 ante o Farense, para deixar uma mensagem, na sequência do lance em que errou e que ditou o golo da equipa de Faro no Estádio do Dragão.

O brasileiro falhou o ataque à bola e permitiu que Tomané seguisse para a baliza, para bater Diogo Costa, entre os golos de Galeno e de Samu Omorodion.

«Calma, Deus sabe o que está a fazer na sua vida… Então onde é que estão as maiores aprendizagens? No erro, no fracasso, na angústia, na dor, na inquietação», pode ler-se, na mensagem partilhada pelo jogador de 22 anos.

Depois do jogo, o treinador do FC Porto, Vítor Bruno, falou do erro e saiu em defesa do jogador dos azuis e brancos.