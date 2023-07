Acabou o desconto. O prazo terminou à meia-noite deste sábado e a cláusula de Otávio voltou a subir de 40 milhões de euros para os 60 milhões.

Apesar de o empresário do internacional português, Israel Oliveira, ter destacado ao longo das últimas semanas o interesse do Al Nassr, do Inter de Milão e até da Juventus, nenhum clube aproveitou o negócio de oportunidade que se apresenta a cada defeso, em que a cláusula de rescisão baixa de forma significativa no período compreendido entre 15 de junho e 15 de julho.

Dada a importância de Otávio na equipa de Sérgio Conceição, o FC Porto exigia para libertar o jogador o pagamento a pronto dos 40 milhões e não viu qualquer clube satisfazer as suas exigências para levar aquele que foi eleito como o melhor jogador da Liga 2022/23.

Sendo assim, uma eventual saída de fica agora bem mais difícil. Até porque a SAD portista só admite vender pelo valor da cláusula, até porque detém apenas 67,5 por cento do passe do médio de 28 anos, que tem contrato até junho de 2025 – depois de ter renovado em 2021.

Deste modo, Otávio, que já regressou a Portugal após um período de férias com a família, vai apresentar-se ao trabalho esta segunda-feira de manhã no Olival e, juntamente com o restante plantel, viaja da parte da tarde para o Algarve, onde o FC Porto irá estagiar até ao dia 26 de julho.