Oficializada a renovação de contrato, Otávio falou esta terça-feira em entrevista ao Porto Canal. O médio do FC Porto garantiu que nunca pensou em deixar os dragões e deixou elogios ao técnico Sérgio Conceição, com quem já havia trabalhado no Vitória de Guimarães.

«Nunca pensei em sair do FC Porto, sempre quis ajudar o FC Porto e ajudar-me a mim também. Escolher o FC Porto, foi o melhor que fiz, estou muito feliz, é um sonho realizado. Sinto-me em casa e toda a gente me trata bem», começou por dizer.

«Sérgio Conceição? Ele ajudou-me muito. Toda a gente sabe que ele tem aquele jeito meio de raiva, exigente, e foi isso que me ajudou, eu precisava disso. Cobra o máximo a toda a gente e por isso é consegue tirar o melhor dos jogadores. Não é à toa que muita gente não era valorizada aqui no FC Porto e hoje graças ao mister estamos bem, como eu, o Marega...», defendeu.

Otávio revelou ainda que deixou uma mensagem de força a Evanilson, avançado que atuou pela equipa B este fim de semana, situação pela qual o luso-brasileiro também atravessou nos primeiros tempos de azul e branco.

«Quando cheguei tive dificuldade em adaptar-me ao futebol português. Joguei na equipa B, depois fui emprestado [ao Vitória de Guimarães] e isso ajudou-me muito. Ontem mesmo mandei uma mensagem ao Evanilson, a dizer: 'Eu também já passei por isso de jogar na equipa B, a tua hora vai chegar'.»

Também passei por isso, consegui ser forte. Quando ia jogar à equipa B jogava da mesma maneira do que na equipa principal e foi isso que me fez chegar até aqui», atirou.