A Livesoccer Company Limited, empresa que agencia Otávio, apresentou esta sexta-feira em tribunal uma ação a reclamar 3 milhões de euros à SAD do FC Porto.

Esta ação de processo deu entrada nesta sexta-feira no Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto, tal como pode ser confirmado através do portal Citius.

O processo estará relacionado com o não pagamento da comissão pela transferência do médio internacional português para o Al Nassr, no último defeso. Já no dia 17 deste mês a empresa Livesoccer moveu no mesmo tribunal um processo de execução contra o FC Porto no valor de 506 mil euros.

De referir que, na passada segunda-feira, também a empresa Xektalent interpôs uma ação comum no Tribunal Judicial do Porto Este – Juízo Cível de Penafiel a reclamar uma verba de 230 mil euros à SAD do FC Porto. Em causa estará o não pagamento de uma parcela devida pela intermediação na contratação de Taremi, em 2020.

Também no início do mês, a SAD do FC Porto teve mais dois processos, movidos pelas empresas Passion Sports Management S.A.S. e a Global Consulting Agency Ag, que deram entrada no Tribunal Judicial da Comarca do Porto. A primeira empresa trata-se da agência que representa Luis Díaz, extremo colombiano ex-FC Porto está ao serviço do Liverpool, e que reclama uma dívida de 2.682.144,36 euros. Já a segunda, reivindica 869.243,52 euros.

O Maisfutebol contactou Israel Oliveira, empresário de Otávio, e fonte oficial do FC Porto, que não prestaram qualquer esclarecimento sobre este assunto até ao momento.