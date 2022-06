Otávio é um alvo cada vez mais cobiçado em Inglaterra e nos próximos dias o Aston Villa deverá voltar à carga pelo jogador com uma proposta de 30 milhões de euros mais cinco milhões por objetivos, conforme avançou a CNN Portugal e confirmou o Maisfutebol.

Segundo apurou o nosso jornal, o clube de Birmingham não é, porém, o único interessado na Premier League no concurso do médio internacional português de 27 anos. Otávio está também na lista do Leeds United e do Liverpool.

A cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, que vigora até ao dia 15 de julho (voltando depois a 60 milhões), é um atrativo para o mercado inglês. Ainda assim, depois de ter perdido Fábio Vieira para o Arsenal e com a transferência de Vitinha para o PSG praticamente consumada, os dragões mantêm-se intransigentes em negociar por valores abaixo da cláusula, tendo já recusado uma proposta anterior de 30 milhões de euros.

Ainda assim, Sérgio Conceição não pretende perder o jogador, que em março de 2021 renovou contrato com os dragões até 2025, tendo essa operação custado 16,9 milhões de euros aos cofres da SAD.