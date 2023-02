O FC Porto informou que tem dois novos nomes no boletim clínico: Stephen Eustáquio e Otávio.

O internacional português, que teve de ser substituído no jogo frente ao Marítimo, nos Barreiros, «contraiu uma lesão muscular na coxa direita», enquanto que o luso-canadiano, que não fez parte da ficha de jogo, tem uma «lesão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo».

Estas duas baixas para os próximos jogos agravam as dores de cabeça de Sérgio Conceição para o meio-campo, já que Marko Grujic continua em tratamento, enquanto Bernardo Folha está castigado, após ter sido expulso na Madeira.

Este problema no meio-campo faz com que para a receção ao Vizela, do próximo domingo, estejam disponíveis para a zona central, sem contar com adaptações, apenas Uribe, Vasco Sousa e Bruno Costa.

Esta dor de cabeça pode prolongar-se para a meia-final da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, na quarta-feira, e para o clássico frente ao Sporting, para a Liga, no sábado, dia 12 de fevereiro.

Além de Grujic, Otávio e Eustaquio, em tratamento continuam também o guarda-redes Francisco Meixedo e o extremo brasileiro Gabriel Veron.

Eustaquio viajou para a Madeira com o resto da comitiva, mas ficou de fora das opções de Sérgio Conceição, tendo Sérgio Conceição revelado após o jogo que a lesão decorreu de uma pancada sofrida na primeira parte do jogo com o Sporting, para a Taça da Liga.

O FC Porto defronta o Vizela no Estádio do Dragão, no próximo domingo, às 18 horas, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga.