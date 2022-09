O futebolista luso-brasileiro Otávio realizou tratamento na manhã desta quinta-feira, no primeiro treino do FC Porto após a derrota de quarta-feira em Madrid, ante o Atlético, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Otávio, que deve parar um mês depois de ter fraturado duas costelas no jogo da Champions, fruto de um choque com Hermoso, junta-se a outros dois nomes que ainda figuram no boletim clínico, mas que estão praticamente em pleno.

De acordo com o FC Porto, que iniciou a preparação para a receção ao Desportivo de Chaves, da 6.ª jornada da I Liga portuguesa (sábado, 20h30), Marko Grujic e Wilson Manafá treinaram integrados com o grupo, ainda que condicionados.

O FC Porto volta a treinar na tarde de sexta-feira.

