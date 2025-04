Ao contrário de Tiago Djaló, cuja saída imediata está em cima da mesa, o defesa brasileiro Otávio Ataíde está a treinar integrado com o plantel do FC Porto, na sequência da festa do seu 23.º aniversário, na madrugada de segunda-feira, numa noitada que acabou por ir contra o estipulado no regulamento interno do clube.

Apesar do processo disciplinar, que também foi movido a William Gomes e a Martim Fernandes, Otávio e estes dois colegas de equipa continuam a trabalhar às ordens do treinador Martín Anselmi. Caso diferente de Djaló, como o Maisfutebol já noticiou. Devido à reincidência, o central internacional português treinou à parte de manhã cedo no Olival.

A assessoria de Otávio garantiu, entretanto, ao nosso jornal, que imagens que circulam nas redes sociais, nas últimas horas, de uma alegada festa de Otávio em casa, durante o dia de segunda-feira, dia do seu 23.º aniversário, não correspondem à verdade. A mesma fonte sublinha que não se trata de Otávio nas imagens o sequer que estas são em casa do atleta.

As imagens em causa: