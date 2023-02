O médio do FC Porto, Otávio, viu o primeiro cartão vermelho da carreira ao ser expulso na derrota do FC Porto em casa do Inter de Milão, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional português viu cartão amarelo aos 41 minutos após uma confusão com Dimarco e, aos 78, depois de um pisão em Çalhanoglu, recebeu o segundo amarelo e consequente ordem de expulsão, algo inédito em 385 jogos como sénior.

Recorde-se que, na segunda mão, a 14 de março, o FC Porto recebe o Inter sem poder contar com Otávio.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]