O FC Porto realizou uma homenagem a Luís Castro, Alex Telles e Otavio, que regressaram este domingo ao Estádio do Dragão, para o jogo de apresentação aos adeptos entre os azuis e brancos e o Al Nassr.

No relvado, André Villas-Boas entregou camisolas oficiais a cada um dos atletas, com o número de jogos que realizaram pelos dragões e uma placa especial ao técnico, que esteve no clube de 2006/07 até 2015/16.