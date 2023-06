Otávio, médio do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP, após a conquista da Taça de Portugal, com uma vitória sobre o Sp. Braga, num jogo em que marcou o segundo golo.

«Fiz o meu trabalho e vou continuar a fazer. Foi a época toda assim. Agora é comemorar.»

[ferve durante o jogo, mas nos momentos decisivos decide]

«Sempre fui assim, não vou mudar só porque as pessoas falam. Estou a conquistar muitos títulos e estou feliz no FC Porto. Tenho contrato e pretendo continuar.»

[já perdoou Neres pelas provocações nas celebrações do título do Benfica?]

«Quem? Neres? Ah, do lado de lá. Não, isso são coisas do futebol. Quando se ganha, fala. É a vida. As pessoas levam muito para a violência, mas é assim: quem ganha pode falar e cada um com as suas respostas.»

[conquista da Taça de Portugal salva a época?]

«Fizemos uma grande época. Em quatro títulos conquistámos, três. Agora vamos trabalhar para conquistar os quatro.»

[vitória tem dedicatória?]

«Dedicatória para quem? Só se fora para nós.»