Declarações do futebolista do FC Porto, Otávio, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Gil Vicente, no Estádio do Dragão, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

«Vou feliz pelo resultado, o que mais importava era a vitória, agora estamos na “final four” e queremos ganhá-la.»

«Marcámos cedo, depois o Gil Vicente esteve forte, mas não sofremos golos e ao intervalo o mister conseguiu corrigir a equipa e fizemos uma excelente segunda parte.»

«Acho que sou sempre bem acarinhado aqui, por isso dou a minha vida e tudo pelo clube.»

[Conquistar a Taça da Liga pela primeira vez:] «Espero que sim, vamos lutar por isso, queremos conquistá-la e vamos fazer tudo.»

[Regresso depois do Mundial:] «Sempre feliz, dei o meu contributo à seleção, infelizmente não conseguimos o objetivo, que era chegar à final e sermos campeões, mas agora é trabalhar no clube, dar o meu melhor para ganhar.»