O futebolista do FC Porto, Otávio, lembrou as dificuldades e os desafios que passou com o treinador Sérgio Conceição para evoluir no seu futebol e conseguir pressionar melhor os adversários, quando estava cedido pelos dragões ao V. Guimarães em 2015/16, época em que foi treinado por Conceição nos minhotos.

«Foi difícil. O pessoal fala que eu sou chato, mas foi também isso que me ajudou, pois sofri muito com o mister [Sérgio Conceição] no Vitória, pois era um “brinca na rua”, um jogador mais ofensivo. Foi difícil, mas valeu a pena», referiu o internacional português de 27 anos, em declarações à Betano Mag.

«Eu acho que já sei o que ele pretende para as suas equipas e eu tento passar isso para os meus colegas, pois já estou há bastante tempo com ele. Tento passar o que ele quer e como ele é, o que não é fácil, mas dá resultados», disse, ainda.

Otávio reconheceu ainda que é chato e que tem de ter sempre razão, ao ser questionado sobre colegas de equipa que lhe colocaram esse rótulo no FC Porto, como Fábio Vieira, Pêpê e Wendell.

«Não gosto nada de perder em nada e até me darem razão tenho de estar sempre certo e, mesmo que eu esteja errado, para mim eu estou certo», comentou Otávio.

Sobre a seleção portuguesa, na qual leva sete jogos e dois golos, Otávio recordou a estreia a 4 de setembro de 2021, com uma titularidade e um golo apontado na vitória por 3-1 ante o Qatar, garantindo que vai trabalhar para ser chamado ao Mundial 2022.

«Foi um momento marcante na minha vida. O auge de qualquer jogador é chegar à seleção. Estou muito feliz e quero voltar a estar lá e agarrar a oportunidade. Quero permanecer, ser chamado e vou trabalhar para isso», afirmou, revelando que está encantado com a cidade do Porto, na qual se vê a residir a longo prazo.

«Vou morar aqui no futuro e sinto-me totalmente em casa», apontou.