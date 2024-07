O internacional português Otávio, ex-FC Porto e agora ao serviço do Al Nassr, admitiu que ficou surpreendido com a escolha de Vítor Bruno para suceder a Sérgio Conceição no comando técnico dos azuis e brancos, sublinhando, porém, o «mérito» do antigo adjunto, antecipando que vai fazer «um grande trabalho»

«Surpreendeu-me, porque achei que iam buscar um treinador diferente e não apostar num adjunto que, com todo o respeito, tem muito mérito e não tenho dúvidas que vai fazer um grande trabalho, porque também é uma grande pessoa. Vou torcer por ele, porque também gosto dele, mas surpreendeu-me», afirmou Otávio, em declarações ao Canal 11.

Sobre o cunho que Vítor Bruno pode dar ao FC Porto e sobre uma nova fase do ex-adjunto de Conceição, Otávio crê que vai ter coisas de Sérgio, mas também deixar a sua marca pessoal.

«Acredito que tem muito do que o Sérgio fez, porque se ele não tivesse, não trabalharia tantos anos com o Sérgio. Mas de certeza que ele deve ter alguma coisa de diferente como treinador, até para conseguir colocar o nome dele no trabalho», disse o jogador de 29 anos.