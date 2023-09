Pinto da Costa confidenciou nesta sexta-feira que Otávio lhe pediu, em lágrimas, para o deixar transferir-se para o Al Nassr, da Arábia Saudita.

O presidente do FC Porto garante ter resistiu a duas ofertas da equipa de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, mas que não conseguiu ficar indiferente ao apelo do jogador.

«Podia ter saído por 40 milhões, mas não saiu porque eu não deixei. Veio depois uma oferta de 60 milhões, que eu não aceitei porque não queria que ele saísse. Mas num dia em que o nosso treinador nem estava porque foi sujeito a uma operação, o Otávio veio ter comigo no Centro de treinos, a chorar e a dizer que eu não lhe podia prejudicar a vida. Que ele tinha 28 anos e ia ganhar em três anos 45 milhões de euros, sem impostos. Não tínhamos condições para manter o jogador naquele estado psicológico», defende.

«Perante o que ele me disse, e como lhe tinha prometido, quando ele renovou, que não lhe cortaria as pernas, decidi que ia deixá-lo sair», acrescentou.

Pinto da Costa detalhou depois a negociação que se seguiu com o BMG, banco que detinha parte do passe do internacional português.

«Falei com o presidente do banco, que é meu amigo, e disse-lhe que tinha recebido uma proposta de 60 milhões, mas que não ia aceitar. E que só ponderaria vender se eles baixassem a percentagem do passe que tinham, para não perderem tudo. No dia seguinte ele telefonou-me a dizer que era melhor receber 12 milhões do que não receber nada. Fizeram um bom negócio», finalizou.