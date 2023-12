Otávio falou de todo o processo de saída do FC Porto, recordou que foi uma transferência que apanhou Sérgio Conceição no hospital e garantiu que «não foi bem a chorar» que pediu a Pinto da Costa para aceitar a proposta do Al Nassr.

Numa entrevista a O Jogo, Otávio recordou até que «tinha renovado na época difícil da covid-19», numa altura em que «também tinha uma proposta do Milan, e o FC Porto sabia-o», pelo que havia a promessa do clube de facilitar a saída mais tarde.

«No início tive uma proposta de 40 milhões de euros, mas divididos. Era o valor da cláusula da altura, mas, lá está, dividido. É muito difícil algum clube pagar a pronto esse valor. Falei com o presidente, que seria bom para toda a gente, porque tinha renovado dois anos antes e essa era a promessa: renovava, ajudava o clube e, quando tivesse uma proposta boa, o clube também me ajudava. Foi com ele sobre isso e, quando o presidente disse que não, eu respondi: ‘Tudo bem’. E fui embora. Era a proposta da minha vida, mas não foi bem a chorar...», contou em entrevista a O Jogo.

«Depois, nem esperava uma proposta de 60 milhões. A verdade é que o presidente foi inteligente. Uma proposta de 60 milhões é muito boa. Penso que fui a maior venda do FC Porto. Era difícil para o clube recusar, mesmo com o valor dividido. O FC Porto aceitou os 60 e foi bom para toda a gente.»

Ainda sobre esses dias, Otávio contou como foi ir ter com Sérgio Conceição para se despedir, depois do treinador ter sido operado aos joelhos.

«A verdade é que ficou aziado, mas é normal. Agradeci-lhe tudo o que fez por mim e despedimo-nos com um abraço, ainda fui visitá-lo no jogo do FC Porto a que assisti, mas ele estava sempre aziado comigo. Já era normal nele.»

Relativamente ao futuro, Otávio tem duas certezas: nunca jogará num rival do FC Porto, seja ele o Benfica e o Sporting, e um dia voltará ao Dragão, «nem que seja para o último jogo», revelou.

«Um dia quero voltar ao FC Porto e, se Deus quiser, vai acontecer.»

Já sobre voltar em 2026, quando acabar o contrato com o Al Nassr, Otávio não tem tantas certezas.

«Depende de como estiverem as coisas. Não posso assumir que será logo em 2026, uma altura em que terei 31 anos. Não sei. Poderia ser antes, poderia ser depois, nunca se sabe. Em primeiro lugar está a felicidade da minha família e o melhor para mim.»