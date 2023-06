Otávio tem contrato com o FC Porto até 2025, mas não passa ao lado do assédio de outros clubes europeus. O Inter de Milão estaria interessado no internacional português.

Contactado pela Sporitalia, o empresário do jogador de 28 anos começou por garantir que Otávio está satisfeito no clube portista. «O Otávio tem contrato com o FC Porto e está feliz no clube. Se o Inter realmente oficializar uma proposta, vamos analisar essa possibilidade», começou por dizer Israel Oliveira.

«A minha função é levar a proposta ao jogador, depois caberá a ele eventualmente decidir se a aceita ou não. Não tenho dúvidas de que ele seria decisivo no Inter. O Otávio é um jogador com grandes qualidades e que se poderia dar bem em qualquer clube do mundo. Acho que qualquer treinador gostaria de ter um jogador do nível dele», concluiu o empresário.

