FC Porto garante contratação de Pablo Rosario
Médio-defensivo do Nice vai assinar por quatro temporadas e custa menos de 4 milhões de euros. Reencontro com Farioli
O FC Porto fechou a contratação de Pablo Rosario ao Nice.
Segundo apurou o Maisfutebol, o negócio ficou fechado por 3,7 milhões de euros e o médio-defensivo, que pode também fazer a posição de defesa-central, vai assinar contrato para as próximas quatro temporadas, reencontrando nos dragões Francesco Farioli, com quem trabalhou no Nice em 2023/24.
Pablo Rosario, recorde-se, ficou de fora da eliminatória na Champions com o Benfica por estar na porta de saída do Nice. Agora, deixa o emblema francês ao fim de quatro temporadas e à entrada para o último ano de contrato.
Internacional pela República Dominicana, o médio de 28 anos nasceu nos Países Baixos e fez parte da formação no Ajax. Mais tarde, rumou ao PSV Eindhoven, onde se afirmou durante várias épocas até rumar ao Nice.