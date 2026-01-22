Pablo Rosario, jogador do FC Porto, analisa empate com o Viktoria Plzen (1-1), para a Liga Europa, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao jogo:

Início difícil em Plzen

«Sabíamos que ser muito difícil aqui, contra uma boa equipa, basta ver as estatísticas deles antes do nosso jogo. Marcaram cedo e nos primeiros 15 minutos estivemos à procura de onde estavam os espaços. Mas depois disso assumimos o jogo. Hoje empatámos, mas mantivemo-nos juntos e fizemos tudo o que podíamos. Ficou 1-1.»

Tudo poderia ter sido diferente se Samu tivesse sido convertido o penálti?

«Pode sempre dizer-se que podia ter sido diferente, mas nunca o vamos saber. O jogo ficou 1-1, temos de o aceitar. O mais importante é manter-nos unidos, mesmo nos momentos mais difíceis, com depois do golo que eles marcaram. Na próxima semana vamos jogar com o Rangers. Agora vamos olhar para este jogo, amanhã recuperamos e na segunda-feira jogamos para a Liga portuguesa.»

Contas da Liga Europa

«Todos os pontos contam. O último jogo é em casa, com o Rangers. Contamos com os nossos adeptos e temos uma boa luta pela frente.»

Apoio a Samu no final

«Falhámos oportunidades juntos e marcámos juntos. É claro que é um momento difícil para ele, mas tenho a certeza de que amanhã ele vai ter a mente limpa e vai estar preparado para o próximo jogo.»