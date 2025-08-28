Pablo Rosario é reforço do FC Porto, anunciaram os dragões na manhã desta quinta-feira.

O médio de 28 anos chega dos franceses do Nice e fica com contrato válido até 2029 e uma cláusula de rescisão no montante de 50 milhões de euros. Rosario vai vestir a camisola 13.

Tal como o Maisfutebol noticiou, a SAD liderada por André Villas-Boas paga 3,75 milhões de euros ao Nice, aos quais acrescem 500 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos. A juntar a isto, o emblema francês fica com 15 por cento das mais-valias de uma potencial futura transferência do jogador e o FC Porto não terá encargos com serviços de intermediação, nem com o mecanismo de solidariedade.

«A primeira impressão é fantástica, a minha família foi muito bem recebida. Estivemos no estádio, no balneário... E a camisola… A primeira impressão é muito boa», disse o futebolista aos meios de comunicação dos azuis e brancos.

«Significa muito para mim o facto de o FC Porto me querer e agora estou aqui para jogar pelos adeptos, pela equipa e estou entusiasmado para mostrar as minhas qualidades. Quero ajudar a equipa», acrescentou.

Rosario reencontra, assim, Francesco Farioli, com quem trabalhou na Côte d’Azur em 2023/24. Nascido em Amesterdão e formado no Ajax, notabilizou-se ao serviço do PSV, onde partilhou o balneário com o avançado portista Luuk de Jong.