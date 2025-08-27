Pablo Rosario já está em Portugal para assinar pelo FC Porto. O internacional pela República Dominicana chegou ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro por volta das 19h30 desta quarta-feira.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o médio defensivo deixa o Nice por menos de quatro milhões de euros e vai assinar um contrato de quatro temporadas.

O jogador de 28 anos, natural dos Países Baixos, fez parte da formação no Ajax. Ao longo da carreira representou o PSV Eindhoven e nas últimas quatro épocas vestiu a camisola do Nice.