Rosario: «Este relvado não é digno de Liga portuguesa»
Médio do FC Porto critica condições do reduto no Estádio Municipal de Rio Maior
Na reação à inesperada derrota do FC Porto em Rio Maior, diante do Casa Pia, por 2-1, o médio dos dragões Pablo Rosario criticou o relvado e sublinhou as chances criadas.
«Alguma vez chegaria este dia. É um jogo de futebol. Perdemos hoje, mas o relvado não estava ao nível desejado. Se queremos estar ao nível de outras ligas, não podemos jogar num relvado assim. Criámos muitas chances, um dia vamos perder e esse dia foi hoje. Temos de recuperar. Estou orgulhoso, é louco dizer que perdemos, mas olhando para a maneira como nos mantivemos no jogo durante 100 minutos, estivemos bem.»
Justificação para a derrota
«Criámos muitas chances, que chegassem para marcar. Mas este relvado não é digno de Primeira Liga portuguesa. Estou muito confiante desta equipa. Na próxima semana temos um jogo importante. Para o que nós criamos num relvado que não é digno, se criámos tanto aqui, só podemos estar orgulhosos. Temos de olhar para as nossas qualidades.»