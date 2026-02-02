Na reação à inesperada derrota do FC Porto em Rio Maior, diante do Casa Pia, por 2-1, o médio dos dragões Pablo Rosario criticou o relvado e sublinhou as chances criadas.

«Alguma vez chegaria este dia. É um jogo de futebol. Perdemos hoje, mas o relvado não estava ao nível desejado. Se queremos estar ao nível de outras ligas, não podemos jogar num relvado assim. Criámos muitas chances, um dia vamos perder e esse dia foi hoje. Temos de recuperar. Estou orgulhoso, é louco dizer que perdemos, mas olhando para a maneira como nos mantivemos no jogo durante 100 minutos, estivemos bem.»

Justificação para a derrota

«Criámos muitas chances, que chegassem para marcar. Mas este relvado não é digno de Primeira Liga portuguesa. Estou muito confiante desta equipa. Na próxima semana temos um jogo importante. Para o que nós criamos num relvado que não é digno, se criámos tanto aqui, só podemos estar orgulhosos. Temos de olhar para as nossas qualidades.»