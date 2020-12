Luis Díaz, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da Taça da Liga:

[FC Porto mostro que queria muito chegar à final four]

- Foi um bom jogo, toda a equipa fez um excelente trabalho. Cada um estava bem mentalizado para o que tinha de fazer e isso teve reflexos no campo. Foi um jogo muito difícil, mas cumprimos o nosso trabalho e o mais importante, conquistámos os três pontos.

[Segunda parte foi mais intensa]

- É muito exigente jogar de três em três, mas estamos preparados para jogar, qualquer jogador está preparado para ajudar a equipa. Foi um jogo muito difícil, foi importante não baixar a intensidade e estar concentrado a cem por cento e sacar estes três pontos muito importante para nós.