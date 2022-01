O médio do FC Porto Vitinha foi eleito jogador do mês em dezembro da Liga.

O internacional sub-21 conseguiu 27,78% dos votos dos treinadores do campeonato e superou o colega de equipa Luis Díaz (24,31%), que arrecadou o prémio de melhor avançado.

No último lugar do pódio ficou o sportinguista Paulinho, que recolheu 10,42% dos votos.

Vitinha, que já tinha sido eleito médio do mês, foi titular em todos os jogos dos dragões na Liga em dezembro, tendo somado um golo diante do Portimonense e uma assistência no clássico frente ao Benfica.