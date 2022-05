Paulo Assunção aplaude a temporada do FC Porto, que pode ser finalizada com uma dobradinha. A equipa portista garantiu a conquista da Liga e vai disputar a final da Taça de Portugal frente ao Tondela.

«A equipa perdeu um jogador que era importante, o Luis Díaz, mas ficou no mesmo nível. Não é fácil perder um elemento destes e, depois, continuar ao mesmo ritmo. Creio que o treinador é a base, pois, mesmo perdendo atletas que têm peso, a equipa cresceu e foi campeã, diz o antigo médio à Agência Lusa, acrescentando: «O objetivo desta época era o título e a equipa conseguiu-o ao jogar bonito e com raça. A época foi muito boa e todos os adeptos estão felizes de ver o FC Porto a ser campeão.»

O ex-jogador do FC Porto não poupa elogios a Sérgio Conceição: «É um grandíssimo treinador e uma excelente pessoa. Se o FC Porto conseguir mantê-lo por mais tempo, só tem a ganhar. O Sérgio Conceição já tem muito tempo no clube e é respeitado por todos. Dá igual qual é o adversário que lhe aparece pela frente. Qualquer jogo é como se fosse um final para ele. Seja de Liga dos Campeões, I Liga ou Taça de Portugal, vai dar o máximo para ganhá-lo. Isso é a mística do FC Porto.»

Pepe chegou a jogar com Paulo Assunção no clube portista e o antigo médio salienta a longevidade do defesa-central: «Parece ter 20 anos, corre por todo o lado e traz essa raça e mística típica do FC Porto. Para chegar a este nível nesta idade, correr do jeito que corre e comandar a defesa, é porque treina muito e é dedicado dentro e fora de campo. Talvez não perca noites, nem beba. Na hora de descansar, descansa. Isso ajuda muito. Por mim, ainda vai jogar por muito tempo e gostaria de o ver a jogar no Mundial.»

A campanha europeia do FC Porto terminou nos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Ol. Lyon, mas há esperança num futuro brilhante para os dragões: «O FC Porto caiu num grupo muito complicado na ‘Champions’. Jogar com Liverpool, AC Milan e Atlético de Madrid é muito difícil. Penso que foi um pouco falta de sorte. Com um grupo mais ou menos, dava para ter passado, tal como na Liga Europa. Penso que logo vai chegar o momento certo e o FC Porto voltará a ser campeão europeu.»