O FC Porto apresentou queixa contra Pavlidis ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os dragões reclamam da conduta violenta do avançado grego do Benfica, que no clássico do passado domingo atingiu com uma cotovelada o espanhol Gabri Veiga, num lance que passou sem qualquer advertência tanto ao árbitro Miguel Nogueira como ao VAR Bruno Esteves.

A documentação seguiu para o órgão federativo esta quinta-feira de manhã, segundo apurou o Maisfutebol, cumprindo a intenção anunciada por André Villas-Boas na passada terça-feira.

«A agressão de Pavlidis é grave e o FC Porto vai proceder com uma queixa. É uma conduta violenta, que podia ter causado danos ao nosso jogador. O VAR teria de intervir», disse o presidente do FC Porto em declarações na gala Portugal Football Globes, organizada pela FPF.

O lance polémico entre Pavlidis e Gabri Veiga aconteceu logo nos primeiros segundos do jogo no Dragão, que terminou com um nulo entre FC Porto e Benfica.