O FC Porto anunciou este domingo que Pedro Filipe Maia vai regressar ao clube, como assessor de imprensa do plantel principal, em substituição de Pedro Amorim, que agora deixa o cargo.

Pedro Filipe Maia começará a exercer funções na segunda-feira, dia 26 de maio, e vai ser ele o assessor que vai acompanhar o plantel portista no Mundial de Clubes, que se vai disputar nos Estados Unidos, com o auxílio de Gonçalo Viterbo, assessor de imprensa da equipa B.

«Pedro Filipe Maia iniciou a carreira profissional em 2013 como repórter, pivô e narrador do Porto Canal - funções que ocupou durante cinco anos», pode ler-se.

O FC Porto indica ainda que, após passagens pela DAZN, pela Sporttv e pelo zerozero.pt, Pedro Filipe Maia está de volta e «abraça um novo desafio ao serviço do clube do coração, passando a ser o elo de ligação entre a equipa principal do FC Porto e os meios de comunicação social.»