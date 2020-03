O Belenenses foi esta terça-feira multado por não ter entregue as imagens de videovigilância no Estádio Nacional no caso do túnel do Jamor, em que o na altura técnico Pedro Ribeiro disse ter sido vítima de uma agressão.

Segundo o acórdão publicado esta tarde pela Liga, o emblema azul terá de pagar um total de 5610 euros por não ter cedido as imagens.

Recorde-se que o caso do túnel do Jamor foi arquivado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Ribeiro reafirmou ter sido vítima de uma agressão, mas não conseguiu identificar o autor.