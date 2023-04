O FC Porto é a quarta equipa do futebol mundial que mais penáltis teve a favor desde janeiro de 2020, segundo um estudo publicado esta quinta-feira pelo CIES, o Observatório do Futebol.

Os dragões surgem no relatório com 41 penáltis a favor no período em questão, os mesmos do Fenerbahçe, a formação, atualmente orientada por Jorge Jesus, com quem os azuis e brancos partilham o quarto posto.

O ranking é liderado pelo Herediano, da Costa Rica, com 44 castigos máximos a favor.

Neste top dez, diga-se, está ainda o Al Nassr: o clube de Cristiano Ronaldo ocupa o sétimo lugar, com 39 penáltis.