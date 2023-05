Santiago Colombatto reagiu à polémica com Pepe e referiu em comunicado o que disse ao jogador do FC Porto: «Deste-me uma patada, idiota»

O capitão portista acusou o argentino do Famalicão de o ter insultado de forma racista, chamando-o de «macaco» na frente do árbitro Manuel Mota, durante a partida entre as duas equipas na segunda mão da Taça de Portugal 2022/23, disputada no Dragão.

em atualização