Pepe recuperou para ser opção na seleção no Mundial 2022 depois de uma paragem de pouco mais de um mês no FC Porto e, depois de ter jogado ante Uruguai e Coreia do Sul na fase de grupos, voltou a ser opção nos oitavos de final e marcou um dos golos da goleada por 6-1 à Suíça, na terça-feira.

O central, que desde 4 de outubro até ao início do Mundial tinha apenas, pelo FC Porto, sido utilizado a 12 de novembro ante o Boavista, entrando aos 87 minutos, no Estádio do Bessa, para a Liga, tem sido um dos elementos preponderantes para Portugal no Qatar e mereceu, novamente, elogios reforçados do treinador Sérgio Conceição, esta quarta-feira.

No lançamento do jogo do FC Porto com o Desportivo de Chaves, marcado para as 19 horas de quinta-feira, para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, Conceição sublinhou a «disposição, alegria e profissionalismo do central de 39 anos.

«Já tive oportunidade de dizer, não é que os outros não sejam [ndr: profissionais], mas foi o mais profissional e mais focado de todos e depois junta a isso uma alegria que contagia os colegas, a disposição para o treino, para o que é o jogo, para o dia a dia. Quando se calhar os jogadores acham que não é importante trabalhar pormenores, ele se calhar é o mais focado e interessado. Com 39 anos, com algumas Ligas dos Campeões, com Campeonato da Europa e com o que fez em Madrid, é fantástico, com 39 anos, ter esta alegria e profissionalismo, é fundamental. Cuida-se e por isso é um animal super competitivo», referiu, em conferência de imprensa.

Com o golo aos helvéticos, Pepe tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais.