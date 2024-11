O lance de fair-play de Pepê na goleada por 4-0 do FC Porto frente ao Estoril ganhou ecos pelo mundo todo e naturalmente também dentro do próprio clube. Internamente, a estrutura dos dragões acredita desde já na eleição do jogador para o prémio de reconhecimento exemplar da FIFA de 2024, segundo apurou o Maisfutebol.

A jogada que teve enorme repercussão internacional, recorde-se, contou com o extremo brasileiro a interromper uma oportunidade de golo, por causa da lesão do defesa "canarinho" Pedro Amaral, que, no fim, acabou por ser substituído, ainda aos 26 minutos da primeira parte, no Dragão.

Ao término da partida, Pepê foi bastante elogiado por colegas, adversários e adeptos, também pelo seu treinador e aproveitou então para explicar a decisão de parar o lance.

«Foi uma jogada dividida e ele agarrou-se ao posterior da coxa e começou a gritar. Na altura, o meu pensamento foi parar o jogo, porque também gostaria que o fizessem comigo. Ver um companheiro de trabalho a lesionar-se assim deixa-nos triste, e o momento foi de parar o jogo», destacou, em declarações ao Porto Canal.

A seleção do Brasil foi a última vencedora (2023) do prémio fair-play da Fifa. Na ocasião, jogou a primeira parte do particular contra Guiné com um equipamento preto, numa atitude solidária ao avançado Vinicius Júnior, que havia sofrido ofensas racistas dias antes, numa partida entre Real Madrid e Valência.