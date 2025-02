O futebolista do FC Porto, Pepê, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e realizou tratamento na sessão de trabalhos desta terça-feira, confirmou o clube azul e branco.

O atleta dos azuis e brancos saiu lesionado e em lágrimas aos 28 minutos do jogo com o Vitória de Guimarães, na segunda-feira, no dia do seu 28.º aniversário. O treinador Martín Anselmi lançou então o avançado Samu em campo, num jogo que terminou empatado a um golo, no fecho da 23.ª jornada da Liga.

Ainda na noite de segunda-feira, o FC Porto já tinha adiantado que havia «suspeitas» do tipo de lesão que se confirmou entretanto, nas últimas horas.

Os dragões voltaram ao trabalho na manhã desta terça-feira, no Olival, para preparar a visita a Arouca, da 24.ª jornada da Liga (sábado, 18h00). Além da ausência de Pepê, Marko Grujic fez tratamento e trabalho de ginásio, Vasco Sousa tratamento e Martim Fernandes, em fase final de recuperação, efetuou treino integrado condicionado.