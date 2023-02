Balões, cartazes, fotografias, não faltou sequer uma passadeira vermelha. Tudo organizado por Gustavo, um jovem adepto de nove anos do FC Porto, que do lado de fora dos portões do centro de estágios do Olival esperou este sábado por Pepe para lhe dar os parabéns, um dia antes de o internacional português comemorar o 40.º aniversário.

Numa grande produção, o adepto do FC Porto tinha até uma mensagem num cartaz: «Pepe, vim aqui desejar-te um feliz aniversário. Quero ser como tu, um ser humano extraordinário! Obrigado por ser quem és, Gustavo.»

«Lembrei-me de fazer isto para o Pepe porque gosto muito dele. É um exemplo. Além disso, ele até já me deu duas camisolas no estádio», afirmou ao Maisfutebol o jovem Gustavo, com a mãe Patrícia ao lado a explicar também como ajudou para concretizar a surpresa para o capitão portista: «O Gustavo escolheu as imagens, quis também fazer um coração com balões. Isso foi o que deu um bocadinho mais de trabalho, devido à dimensão que ele queria.»

A festa antecipada que não deixou o capitão portista indiferente, logo quando chegou para treinar de manhã cedo no centro de estágios, como revelou Gustavo: «Ele já viu quando entrou de manhã para o treino. Disse "obrigado".»