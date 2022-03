O FC Porto informou que a operação de Pepê, que decorreu esta segunda-feira, foi «bem-sucedida».

«O extremo brasileiro foi operado pelo Doutor Carlos Monteiro a uma fratura da arcada zigomática com afundamento. Segue-se agora o período de recuperação adequado a esta cirurgia», lê-se ainda na nota dos dragões.

Recorde-se que Pepê saiu lesionado do dérbi diante do Boavista, neste domingo, após um choque de cabeças com Porozo, ainda na primeira parte.