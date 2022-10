O futebolista Pepe é ausência no treino do FC Porto, esta manhã, no Olival, antes da partida para a Alemanha, onde os dragões defrontam o Bayer Leverkusen na quarta-feira, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O central está com uma lesão no joelho esquerdo e já esteve de fora do encontro da nona jornada da I Liga, em Portimão, falhando em Leverkusen o segundo jogo seguido pelos dragões.

O resto do plantel trabalhou às ordens do treinador Sérgio Conceição, pelo que foi possível ver nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

O Bayer-FC Porto, da quarta jornada do grupo D, joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira. Nesta altura, o Club Brugge é líder do grupo, com nove pontos, seguido de FC Porto, Bayer e Atlético de Madrid, todos com três.