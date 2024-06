Pepe está de saída do FC Porto, apurou o Maisfutebol.

O defesa-central de 41 anos termina contrato neste mês de junho e não vai renovar o vínculo, segundo foi possível saber.

Uma decisão, refira-se, que agrada às duas partes envolvidas no processo: se por um lado a saída de Pepe se enquadra na política de rejuvenescimento do plantel que o presidente André Villas-Boas quer implementar, por outro o futebolista também demonstrou disponibilidade em encerrar este «casamento» que tem sido de bastante sucesso.

Mais: apesar da idade avançada, o internacional português tem já uma sondagem de um clube da Arábia Saudita para prosseguir a carreira.

Pepe prepara-se assim para encerrar a segunda experiência no FC Porto: o experiente jogador regressou aos dragões em janeiro de 2019, proveniente do Besiktas. Desde então, fez 201 jogos, marcou nove golos e conquistou nove títulos: dois campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Antes, já havia representado o azuis e brancos entre 2004 e 2007, num período em que venceu dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

De resto, Francisco Conceição está de pedra e cal no FC Porto: contratado em definitivo ao Ajax no final de abril, o jovem extremo vai continuar nos dragões apesar da saída do pai, Sérgio, do comando técnico – e de quem saiu em defesa nos últimos dias.