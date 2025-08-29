Pepê não consta da lista de convocados do FC Porto para o duelo com o Sporting e vai mesmo falhar o jogo da quarta jornada da Liga portuguesa, agendado para as 20h30 de sábado, em Alvalade, confirmou o Maisfutebol.

O atleta brasileiro sofreu, há cerca de uma semana, um traumatismo num olho, com lesão ocular, tendo feito uma intervenção a laser no Hospital da CUF. A lesão ditou a sua ausência da vitória por 4-0 ante o Casa Pia, na terceira jornada, seguindo-se nova ausência, agora no encontro com os leões.

Além de Pepê, que esta sexta-feira fez, segundo o FC Porto, trabalho de ginásio, há mais uma ausência para o jogo com o Sporting, o lesionado Martim Fernandes. O lateral fez tratamento, continuando a recuperar da lesão no ligamento colateral externo do joelho esquerdo, sofrida no triunfo por 3-0 ante o Vitória, na primeira jornada.

Já o avançado Samu, que fez treino integrado condicionado, é opção para Alvalade. A confirmação foi dada esta sexta-feira pelo treinador Francesco Farioli, em conferência de imprensa. «Samu está convocado e devo destacar o trabalho árduo que fez para estar presente. Por isso, merece estar convocado. E também devo destacar a dedicação da equipa médica. O Samu vai estar preparado para o jogo com o Sporting», garantiu o técnico italiano, sobre o avançado que saiu do jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, a 18 de agosto (vitória dos dragões por 2-0), com uma rotura muscular na coxa esquerda.

Este sábado, siga, ao minuto, tudo sobre o Sporting-FC Porto, no Maisfutebol.